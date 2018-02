Mame Bounama Sall, SG des jeunesses socialistes: ``L’opposition manque de capacité de mobilisation`` - adakar.com

Mame Bounama Sall, SG des jeunesses socialistes: ``L'opposition manque de capacité de mobilisation`` Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Enquête Plus

Dans le cadre de la politique de vulgarisation des réalisations du président Macky Sall et de la préparation du XVIe Congrès du Parti socialiste qui se profile à l’horizon, le secrétaire général du Mouvement national des jeunesses socialistes était, ce week-end, dans son fief, à Linguère. Mame Bounama Sall en a profité pour se prononcer sur la récente marche de l’opposition et sur l’affaire Khalifa Ababacar Sall. Il n’a pas manqué également de descendre en flammes le maire de Mermoz - Sacré-Cœur, Barthélemy Dias.



Sur la marche de l’opposition animée, selon lui, par des seconds couteaux, Mame Bounama Sall persifle que celle-ci n’est pas unie et est foncièrement divisée. A l’entendre, l’opposition manque gravement de capacité de mobilisation et de crédibilité pour rallier les Sénégalais à sa cause. A l’en croire, la mobilisation en demi-teinte enregistrée lors de cette marche, montre que les Sénégalais apprécient, à leurs justes valeurs, les réalisations du président de la République Macky Sall. Le chef de l’Etat, selon Bounama Sall, ‘’est en train d’améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, dans les secteurs aussi importants comme la santé, les infrastructures, entre autres’’.



Revenant sur le procès du maire de Dakar, le député socialiste dit s’en remettre à la justice sénégalaise qui ne manquera pas de dire le droit en toute impartialité. Il n’a pas manqué, cependant, de déplorer l’attitude de l’ex-secrétaire national en charge de la vie politique du Ps qui tente, coûte que coûte, de mouiller leur secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. En outre, il regrette amèrement le comportement de son ex-camarade qui, à son avis, fait preuve d’une fragilité mentale quand il dit qu’il a envie de se suicider. ‘’Quand vous aspirez à diriger un pays, vous devez être mentalement fort’’, estime-t-il.



Le député Bounama Sall, qui s’exprimait en marge de la cérémonie officielle du gamou de Mboula, a tiré à boulets rouges sur Barthélémy Dias. ‘’Je voudrais rappeler à Barthélémy Dias, qui s’attaque à notre secrétaire général, qu’il n’a pas besoin d’aller loin pour comprendre qu’Ousmane Tanor Dieng fait partie des meilleurs secrétaires généraux de partis politiques de notre pays. Dans sa propre maison, il y a un Sg de parti qui est resté dix ans sans tenir un congrès et qui n’a jamais été à une élection, encore moins avoir des responsabilités comme Ousmane Tanor Dieng’’, brocarde-t-il.



MAMADOU NDIAYE (LINGUERE)