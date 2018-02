Thierno Bocoum sur la marche de l’opposition: ``Cette manifestation témoigne d’un recul démocratique`` - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Thierno Bocoum sur la marche de l’opposition: ``Cette manifestation témoigne d’un recul démocratique`` Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Le député Thierno Bocoum

Tweet

En tournée politique dans le département de Diourbel, le président du mouvement Alternance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) a profité de l’occasion pour se prononcer sur la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques (Ied). Selon Thierno Bocoum, le Sénégal devait dépasser cette étape où l’opposition est obligée de manifester pour réclamer plus de transparence dans les élections et plus de démocratie dans la conduite des affaires publiques.



‘’On ne peut pas comprendre que dans un pays démocrate comme le Sénégal, que le gouvernement puisse fouler au pied la transparence dans le processus électoral. Le président de la République doit, à l’issue de son premier mandat, présenter un bilan. Mais au lieu de travailler, il veut profiter du processus électoral pour prendre une avance sur ses adversaires. Nous pensons aussi qu’il ne doit pas profiter de la justice pour museler ou abattre ses prétendants politiques’’, regrette-t-il.



Thierno Bocoum suggère ainsi à Macky Sall de faire comme ses prédécesseurs Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, en confiant l’élection présidentielle de 2019 à une personne neutre, apolitique. Pour l’ex-responsable de Rewmi, la transparence du processus électoral est une exigence à laquelle toute la population sénégalaise doit prendre part.



OUMAR BAYO BA (DIOURBEL)