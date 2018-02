Pape Abdoulaye Seck sur la commercialisation de l’arachide: ``Il est hâtif et imprudent de tirer un bilan de la campagne`` - adakar.com

Le ministre de l’Agriculture était dans le Saloum pour apporter la réplique à ceux qui disent que la campagne de commercialisation de l’arachide connaît des difficultés. Selon Pape Abdoulaye Seck, il est prématuré, ‘’hâtif et imprudent’’ de tirer un bilan, à l’heure actuelle.



Le ministre de l’Agriculture Pape Abdoulaye Seck était en visite à Kaolack, dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’arachide. Il a été à l’usine de Sonacos, African Oil, Copéol pour constater de visu l’état actuel de la campagne arachidière. Le ministre s’est montré plutôt rassuré. ‘’Il y a une bonne dynamique pour que toute l’arachide soit effectivement achetée’’, déclare-t-il. Selon lui, après deux mois d’une campagne qui doit en durer sept, il est prématuré de tirer un bilan qui, à ses yeux, serait hâtif et imprudent. ‘’Il y a à peu près 47 000 tonnes collectées, ce qui représente plus de 11 milliards F CFA entièrement libérés. Il est permis de dire et de souligner que nous sommes loin de la situation décrite par certains parlant de bons impayés parce que tout est absolument libéré’’, ajoute le ministre.



Le ministre se félicite d’ailleurs du fait que, dit-il, Copéol n’arrête pas ses activités ; elle s’acquitte correctement de sa mission. Cette usine va, d’après lui, atteindre sa vitesse de croisière, compte tenu du fait que toutes les dispositions qui devaient être prises l’ont été. Ce qui l’amène à dire que la campagne de commercialisation va s’améliorer. ‘’Nous sommes convaincus que toute l’arachide cultivée sera utilisée et bien utilisée. Nous quittons cette usine très, très rassurés’’, s’enthousiasme Pape Abdoulaye Seck.



Embouchant la même trompette, le président exécutif de Copéol/Sénégal, Cheikh Fall, ajoute que la Copéol est bien dans la campagne ; ils sont en train d’acheter de la graine, malgré tout ce qui se disait. ‘’Il y a eu beaucoup de supputations sur des problèmes d’arrêt, de non-rentrée en campagne, mais je pense que nous avons eu à parler avec les autorités, et c’est sûr et certain qu’une grande majorité de nos préoccupations ont été prises en compte et c’est ce qui nous a permis de rentrer en campagne’’, conforte-t-il. A la suite du ministre, il soutient que 47 000 tonnes de graines ont été ‘’entièrement reçues et payées’’. M. Fall reconnaît tout de même que l’usine a pris un peu de retard pour le démarrage, mais le décorticage est en train de tourner. Selon lui, les quelques préoccupations sont en train d’être prises en charge avec les hautes autorités du pays pour pouvoir continuer et poursuivre les activités. A propos de ces préoccupations, M. Fall dit préférer ne pas les évoquer par respect pour les autorités, mais aussi parce que, ajoute-t-il, il y a eu beaucoup de choses qui ont alimenté la presse. ‘’Ce n’est pas la tribune pour régler ce problème’’, renchérit-il.



Après la Copéol, le ministre s’est aussi rendu à la Sonacos. Le directeur de l’usine de Kaolack, Samba Guagni, a affirmé que la Sonacos est dans une situation normale dans toutes les unités industrielles du pays, à savoir Ziguinchor, Kaolack, Diourbel et Louga. ‘’Actuellement nous sommes à 120 000 tonnes collectées, ce qui correspond à 25 milliards F CFA. Nous n’avons pas de bons impayés. 600 millions F CFA sont payés par jour. Cela veut dire que nous avons largement dépassé ce que nous avions collecté l’année dernière’’, dit-il. S’appuyant sur ces chiffres, M. Guagni reste convaincu que les objectifs de 250 000 tonnes seront atteints. Selon lui, 300 camions sont en attente, étant donné que toutes les graines collectées dans les régions de Tambacounda, Fatick, Kaolack et Kaffrine convergent vers l’usine de Lyndiane. La tendance actuelle, ajoute-t-il, est de 30 à 40 camions déchargés par jour.



‘’La destination chinoise est encore porteuse’’



Quant à Pape Abdoulaye Seck, la visite a conforté son optimisme. Sur les 2 400 000 tonnes de production estimée, les huiliers collectent 2 500 tonnes par jour, dit-il. Ce qui représente environ 800 000 000 F CFA par jour. ‘’Enorme’’, aux yeux du ministre. Surtout que l’argent ne fait pas défaut, si l’on se fie à l’autorité. ‘’Toutes les dispositions sont prises pour que le financement soit disponible à Sonacos. Nous avons reçu 52 milliards F CFA pour faire une excellente campagne. Les autres huiliers ont mobilisé leur financement et ils ont collecté plus de 156 000 tonnes ; ce qui est largement supérieur à la quantité collectée à la même période de l’année dernière. Il est établi qu’il n’y aura pas de bons impayés cette année. Nous devons sécuriser les revenus des ruraux’’, dixit Pape Abdoulaye Seck qui promet de ‘’tuer’’ le marché parallèle.



En plus des huiliers, il y a les exportateurs. Le ministre a révélé une exportation de 26 000 tonnes déjà enregistrées. Il a affirmé que contrairement à ce qui est avancé, la destination chinoise est encore porteuse et les exportations seront densifiées en direction de la Chine. Ainsi, la tutelle promet de continuer à assister les huiliers pour qu’ils collectent plus et mieux et payent, dans la mesure du possible, le plus rapidement.



‘’Nous sommes loin d’une campagne achevée avec des méventes’’



A African Oil, le directeur Joseph Ndong a fait savoir que la collecte est à 2 200 tonnes. ‘’Nous avions ralenti notre cadence pour des raisons de financement qui devait nous venir de l’étranger, mais depuis cette semaine, nous avons augmenté notre cadence et nous sommes autour de 150 tonnes par jour. Nous espérons, pour le reste de la campagne, collecter 5 000 tonnes par mois’’, se veut-il rassurant. Selon lui, l’entreprise a un objectif minimal cette année de 30 000 tonnes.



Selon le ministre de l’agriculture Pape Abdoulaye Seck, cette collecte de 2 200 tonnes correspond à 500 millions totalement libérés. ‘’Tout a été payé, c’est une excellente chose. Nous avons l’habitude de dire qu’il n’y a plus une seule campagne arachidière, mais deux campagnes. Ça vient d’être confirmé par le responsable de l’AO (African Oil). Du mois de décembre à avril, AO a une stratégie pour collecter une certaine quantité. A partir du mois d’août, AO va continuer à collecter jusqu’au mois de décembre’’, se félicite-t-il. D’après la tutelle, AO a collecté le dixième de ces prévisions. ‘’C’est dire que nous sommes loin d’une campagne achevée avec des méventes, étant donné qu’il y a un potentiel d’achat important’’, tempère-t-il.



AIDA DIENE