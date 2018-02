Ligue 1 - 12e journée: Uso stoppe l’hémorragie - adakar.com

L’Union sportive de Ouakam a tenu en échec Teungueth FC (0-0), hier, et enregistré son premier point en championnat, en match comptant pour la 12e journée de Ligue 1 sénégalaise.



L’Union sportive de Ouakam (Uso) a enfin mis fin à sa série de défaites, dimanche. Les Ouakamois, qui jouaient leur quatrième match de la saison, ont tenu en échec Teungueth FC (8e, 15 pts), en match comptant pour la 12e journée au stade Léopold Sédar Senghor. Ils enregistrent ainsi leur premier point en Ligue 1. L’Us Ouakam reste à la dernière place.



Le club de Rufisque, qui avait besoin d’une victoire pour remonter au tableau de classement, a été mal inspiré. Les coéquipiers d’Aboubakryne Sall ont fait face à une équipe de Ouakam très motivée. Les hommes du coach Latyr Ndiaye sont restés solides en premier mi-temps. Même si elle n’a pas réussi à se créer des occasions, l’Uso a essayé de faire tourner la balle. Mais en seconde période, les ‘’Rouge et blanc’’ ont levé le pied face aux assauts répétés des Rufisquois. Ces derniers, malgré la domination, ne se sont pas montrés décisifs devant. La seule véritable occasion est intervenue dans les arrêts de jeu (90e +3). Le longiligne défenseur de TFC, Pape Sassy Diallo, a sauté plus haut que la défense adverse pour reprendre de la tête un centre provenant de la droite. Malheureusement pour lui, la balle est captée par le portier de l’Us Ouakam qui garde ainsi ses cages inviolées pour la première fois en quatre rencontres.



Sonacos bat Niary Tally



La Sonacos de Diourbel a rassuré son public en renouant avec la victoire à domicile. Après avoir été battus chez eux, pour leur première défaite en Ligue 1, par le Jaraaf de Dakar (0-1, 8e j.), les Huiliers se sont imposés (2-1), hier, au stade Lamine Guèye de Kaolack face à Niary Tally (10e, 10 pts). L’équipe diourbelloise en est à sa deuxième victoire d’affilée. Elle avait gagné le week-end dernier en déplacement (1-2) contre Guédiawaye FC, en match retard de la 6e journée. C’est le 6e match sans succès pour les Galactiques.



A Ziguinchor, Diambars a contraint au nul (2-2) le Casa Sport (11e, 9 pts). Les Académiciens de Saly (5 pts) sont restés à la 13e place devant Guédiawaye FC (14e, 2 pts) qui a concédé le nul (0-0) face au Stade de Mbour (3e, 18 pts). C’est le même score à l’issue du match entre le Ndiambour de Louga (9e, 11 pts) et la Linguère de Saint-Louis (7e, 16 pts), au stade Alboury Ndiaye.



Les affiches devant opposer As Douanes (2e, 20 pts) à Mbour Petite Côte (4e, 18 pts) et Jaraaf (6e, 17 pts) à Génération Foot (1e, 26 pts) sont reportées en raison des matches aller des compétitions de la Caf.



Résultats



Dimanche



Sonacos - Niary Tally 2-1



Casa Sport - Diambars 2-2



Ndiambour - Linguère 0-0



Guédiawaye Foot Pro - Stade de Mbour 0-0



Uso - Teungueth FC 0-0



As Dounes - Mbour PC Reporté



Jaraaf - Génération Foot Reporté



Ligue 2 - 12e journée



Samedi



Africa Promo Foot - As Pikine 0-1



Jamono Fatick - EJ Fatick 1-1



Cayor Foot - Renaissance Dakar 1-2



Dimanche



Us Gorée - Etics 3-0



Port -Duc 0-1



Yeggo - Ndar Guedj 1-3



Ol. Ngor - Keur Madior 1-0



LOUIS GEORGES DIATTA