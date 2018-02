Affaire Karim Wade : le rapport qui sème le doute - adakar.com

Karim Wade

Un rapport rédigé en 2013 par un consultant de la Banque mondiale fait polémique à Dakar. En excluant tout lien d'affaires entre Karim Wade et les frères Aboukhalil, cette étude semble en effet invalider la théorie de la Commission de répression de l'enrichissement illicite (CREI), qui a condamné en 2015 le fils de l'ancien président et ses complices.



Karim Wade a-t-il été condamné à tort pour enrichissement illicite ? C’est en tout cas ce que laisse entendre un rapport confidentiel de la Banque mondiale (BM), dont le journal sénégalais Walf Quotidien a révélé la teneur.



Au cœur de ce rebondissement, un ancien magistrat français, Jean-Louis Hérail, fondateur du cabinet Hersen Partners et conseiller technique à la BM dans le cadre du programme Star (Stolen Asset Recovery Initiative).