Apres 2001 et 2009 le trophée de la coupe du monde va séjourner au Sénégal du 11 au 13 Mars. Le trophée le plus convoité de la planète et le symbole de la suprématie footballistique arrivera sur le sol sénégalais le 11 mars 2018.



«Après son arrivée, il y aura un point de presse qui se fera sur le tarmac de Blaise Diagne. Juste après, nous irons directement au Palais présenter au président Macky Sall. Il ne peut être touché par les chefs d’Etat et de gouvernement et les anciens vainqueurs. Au Sénégal, seul Macky Sall aura l’occasion de le toucher », précise Serge Aguie.



En effet, Dakar figure parmi les douze villes du continent africain qui auront le privilège d’accueillir le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA dans la cadre de la tournée qui le verra parcourir le monde, visitant 91 villes dans 51 pays sur cinq continents, en préparation du tournoi de cet été.



L’annonce a été faite par les responsables de Coca Cola lors d’un point de presse dans les locaux de la Soboa, ce lundi 12 février.



