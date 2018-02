Un séminaire sur la médiation de proximité, jeudi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un séminaire sur la médiation de proximité, jeudi Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Un séminaire de formation sur la médiation de proximité s’ouvre à Dakar ce jeudi à partir de 09 heures 30 mn, à l’Hôtel Fleur de Lys du Plateau, annonce un communiqué de presse parvenu à l’APS.



‘’Cette activité réunira, autour du Médiateur de la République, des acteurs étatiques, des associations de défense des droits, des médiateurs sociaux et des leaders d’opinion impliqués dans des actions de médiation’’, souligne la même source.



Elle ajoute qu’’’il s’agit pour le Médiateur de la République, après sa tournée nationale, de jeter les bases d’une plateforme de médiation de proximité d’envergure nationale se positionnant comme instrument de veille et d’alerte face aux différents périls qui guettent notre pays’’.



Les correspondants régionaux du Médiateur de la République seront mis à contribution pour la mise en œuvre d’une déclinaison locale de la plateforme.



Le même jour se tiendra au même endroit à 18 heures, un point de presse du Médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, pour ‘’partager sur les différentes activités d’information, d’imprégnation et de médiation menées dans le cadre naturel de sa posture de veille et d’alerte’’.



Le séminaire de formation s’inscrit dans le cadre des activités du Programme de partenariat ‘’DEMOS-MAC’’ regroupant les médiateurs et institutions similaires du Sénégal, du Cap-Vert, de la Mauritanie, des Iles Canaries et du Portugal.



ASG/OID