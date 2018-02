FIKA : Le Fongip distingué - adakar.com

Le FONGIP a recu une distinction pour la qualité remarquable de sa participation à la 3éme edition de la FIKA qui se tient à Kaolack. La distinction a été reçue des mains de Serigne Mboup, president de la CCIAK par le Directeur de la Communication du Fongip. Pape Djibril Togola.

Plusieurs autorites ont assisté a cette ceremonie dont le Ministre de l’interieur Aly Ngouy Ndiaye, le Ministre de l’urbanisme Diene farba sarr . Coté Gambien il y avait la Vice-présidente Mme Fatoumata Diallo Tambadien , Mme la 1ème Dame , Mme la Présidente de l’Assemblee nationale de la.Gambie, le Ministre de l’agriculture et plusieurs autres ministres et autres autorités.Le Fongip à été plébicité pour sa contribution dans l’accompagnement et le financement des Pme et Pmi et son apport de taille dans la croissance Economique du pays.

Plusieurs autorités dont le ministre du PSE M Cheikh Kante ont visite le stand du FOngip et se sont réjoui du rôle qu’il joue dans l’économie du Sénégal.