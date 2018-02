Ld : Mamadou Ndoye et 18 autres frondeurs suspendus - adakar.com

Publié le mardi 13 fevrier 2018



Photo: Mamadou Ndoye, Coordonnateur général de la Triennale 2017 de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA)

Mamadou Ndoye, ex Secrétaire général de la Ligue démocratique (Ld) et 18 autres de ses camarades ont été suspendus par le bureau politique. Il s’agit, entre autres, de Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul-Derklé, Souleymane Cissé, coordonnateur du mouvement Ld-debout, énumère Le Quotidien.



Leur suspension a été annoncée, samedi, par Nicolas Ndiaye, Secrétaire général par intérim de la Ld. Il a constaté « les manquements graves à la discipline de parti, l’insubordination à ses décisions et délibération, les démarches fractionnistes et les nombreux actes de défiances et de dissidence ».

A Mamadou Ndoye, le Bureau politique lui reproche d’avoir démissionné en plein processus électoral et d’avoir déballé à l’émission Objection de la Sud fm les secrets qu’il avait avec le président Macky Sall.



Quant à Cheikh Guèye, proche de Khalifa Sall, il lui est reproché d’avoir ramé à contre courant des directives du parti lors du référendum de 2016 et des élections législatives passées.

Cette décision intervient à une semaine de la tenue du Congrès de la Ld, prévu samedi 17 février prochain.