Foire Internationale de Kaolack: Le Fongip liste ses réalisations - adakar.com

Une occasion saisi par son Directeur de la Communication, du Marketing et des Relations Publiques, Djibril Togola, pour soutenir qu’après avoir ouvert une agence dans la région et qui polarise les régions de la zone centre, à savoir : Fatick, Kaffrine, Diourbel et Kaolack,le Fongipa obtenu des résultats «assez importants».



Le Fongip en chiffres

A Kaolack, Djibril Togola renseigne quesur les 514 projets identifiés, 198 ont été financés par le Fongip, avec un volume global estimé à 800 455 000 francs CFA. Et ce financement a permis la création de 1378 emplois directs. Des résultats qu’il juge «assez satisfaisants».

A l’en croire, de 2014 à nos jours, le Fongip a octroyé un financement global de 45 milliards 300 millions de francs CFA et crée 27 787 emplois, en touchant 43 départements à travers le pays. Il a financé 15 102 femmes, 2005 Groupements d’intérêts économiques (GIE) de femmes et de jeunes, 878 PME et accompagné 28 filières.

Aussi, Djibril Togolaa soutenu que la Foire internationale de Kaolack est «un grand événement» qui, «sans doute, créée une bonne occasion pour le fongip de pouvoir s’exprimer davantage, discuter avec les porteurs de projet et de voir comment parfaire son accompagnement en direction des porteurs de projet et des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI). D’où l’importance de son partenariat avec son initiateur, Serigne Mboup.



Perspectives 2018

Par ailleurs, le Directeur de la Communication, du Marketing et des Relations Publiques du Fongip a noté que, pour cette année 2018, l’institution financière envisage une structure organisationnelle alignée aux standards internationaux, une transformation institutionnelle, un élargissement du réseau de partenaires internationaux et enfin, des outils de pilotage opérationnels et performants.

Il faut rappeler que le Fongip est un instrument du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui a été mis en place en 2013, par le Président de la République, MackySall. Son objectif principal est de solvabiliser les PME/PMI et de garantir leur développement.