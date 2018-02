Déplacement de l’USO à Mbour : Saliou Samb avertit la ligue pro - adakar.com

Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Walf Fadjri

Le président de Stade de Mbour ne veut pas voir l’Uso venir en Mbour pour affronter son club.



S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée, avant-hier, samedi, par les parents des victimes du drame de Demba Diop, Saliou Samb prévient que le Stade de Mbour ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens lors des matchs contre l’Uso. «Bien qu’ayant la responsabilité d’organiser les matchs, nous n’avons pas les capacités matérielles, morales et financières d’assurer la sécurité lors d’un déplacement de l’Uso à Mbour», prévient Saliou Samb. «Nous l’avons signifié au préfet du département de Mbour, Saër Ndao, qui a pris sa responsabilité, puisqu’il a beaucoup plus d’informations que nous… », informe M. Samb. «Nous n’avons pas de problème avec l’équipe de Ouakam, tôt ou tard, nous jouera avec l’Uso. Notre véritable problème, ce sont nos morts et ce qui s’est passé au stade Demba Diop», recadre Saliou Samb.



Saluant d’abord la décision de Ndoffène Fall qui a démissionné de la Lsfp, le président du Stade de Mbour invite tous les autres membres de cette structure à en faire autant. «Ne serait-ce que par solidarité et par respect pour nos morts, une démission collective serait logique parce que c’est une équipe qui a organisé cette finale et le président du comité d’organisation a montré la voie à suivre. Ce que nous considérons comme un respect pour notre football. Au-delà même de nos morts, mais aussi pour la paix sociale», conclut Saliou Samb.



Un avis que ne semble pas partagé le président de la Ligue pro. En conférence de presse, jeudi dernier, Saêr Seck a remis le ballon au centre, tout en invitant les uns et les autres à la raison. «Que ce soit aujourd’hui ou demain, quelle que soit la douleur qu’on a, le football continuera. On jouera à Mbour et à Ouakam demain. Certains l’ont dit, les plus grosses guerres au monde ont fini toujours autour d’une table… », a rappelé le patron de la Ligue pro au Sénégal.



Ndéné BITEYE