Tanor Met, enfin, la main sur vision socialiste Publié le mardi 13 fevrier 2018

Après plusieurs mois de division, Vision socialiste, la structure qui regroupe les cadres socialistes, s’est rangée enfin derrière le secrétaire général du Ps.



Auparavant Vision socialiste était divisée entre pro Khalifa et pro Tanor.



Le secrétaire général du Ps peut enfin compter sur le soutien des cadres du parti. Ces derniers lui ont apporté leur soutien. «Vision socialiste s’engage à œuvrer à vos côtés pour vous accompagner dans votre mission de rebâtir un parti socialiste où il fait bon de s’engager et de militer», déclare Aïssatou Diagne, vice-coordonnatrice de Vision socialiste. Cette dernière qui a lu une motion des cadres d’ajouter : «Vision socialiste demande aux cadres de croire en la capacité de notre leader et de ceux de tous les militants à se battre pour que demain le parti retrouve des lendemains meilleurs et redevienne le premier parti conquérant et ainsi appliquer totalement notre programme de gouvernement basé sur les fondements du socialiste démocratique», poursuit-elle.



«Vision socialiste vous encourage à continuer cette stratégie qui vise à redonner au Parti socialiste tout son ampleur d’antan, à impulser le nouvel élan, rendre encore plus attractif», dit-elle encore. La crise au sommet du parti avait profondément divisé cette structure. Certains étaient favorables à la direction du parti et d’autres au maire de Dakar, Khalifa Sall. Maintenant, les divergences ont été aplanies et Vision socialiste parle maintenant d’une seule voix.



Ousmane Tanor Dieng rencontrait ce samedi les cadres du Ps. Cette rencontre s’inscrit dans les séries de rencontres avec les différentes instances du parti, démarrées depuis le 08 janvier. Et revenant sur l’exclusion des frondeurs, Ousmane Tanor Dieng déclare qu’être militant du Ps, c’est respecter ses règles. «La politique est une conviction, un engagement personnel, s’engager veut dire respecter les règles et les principes du parti auquel on adhère», martèle le secrétaire général du Ps.



D’autre part, contrairement à l’opposition qui considère que la situation économique va de mal en pis, Vision socialiste affirme que les choses se sont améliorées depuis la deuxième alternance. «Il est incontestable que le pays et les populations n’ont jamais été mieux servis que de nos jours. Dire le contraire, ce serait faire preuve de mauvaise foi manifeste, de démagogie électoraliste», déclare Alpha Bayla Guèye, le coordonnateur des cadres socialistes. «Avec nos partenaires de BBY, nous avions, en 2012, pris le pari de remettre notre cher pays dans la trajectoire de l’émergence. Un pari que nous sommes en voie de réussir», poursuit-il, ajoutant que l’efficacité des mesures de correction s’est fait rapidement, tant au niveau de la reprise de la croissance qu’au niveau de la maîtrise du déficit budgétaire, sans porter atteinte, ni à la masse salariale qui a continué d’augmenter, ni aux dépenses d’éducation et de santé, qui se sont consolidées depuis lors, pas plus qu’aux dépenses d’investissement public sur fonds propres.



En effet, d’après le responsable des cadres du Ps, le taux de croissance s’est installé dans une dynamique d’amélioration forte et durable, comme en attestent le taux de croissance de 2014 : 4,3 % et de 2017 à 6,8 %. Cependant, il confesse que tout n’est pas parfait. Le niveau de croissance est encourageant mais reste encore insuffisant et immature, dit-il. Il note en effet une disparité entre les villes et les campagnes. «Si le Sénégal a connu des avancées tangibles, la réalité confirme que cette richesse ne profite pas à tous les citoyens», reconnaît-il.







Charles Gaïky DIENE