Procès Khalifa SALL : Seydou GUEYE Prononce Un Verdict

Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Walf Fadjri L'Aurore

Le porte-parole du gouvernement et de l’APR est visiblement dans le secret des dieux.



Dans un entretien avec le journal L’Observateur, Seydou GUEYE croit savoir qu’après le procès de Khalifa SALL, « personne n’osera plus dilapider les ressources sous le prétexte fallacieux de fonds perdus dans une caisse noire ». Ce qui, à l’entendre, augure déjà d’une condamnation de Khalifa SALL.



«Il sortira une vérité judiciaire de cette affaire, qui, pour moi, reste une affaire de droit commun, loin des conjectures qui visent à la requalifier comme une affaire politique », soutient le Secrétaire général du gouvernement et non moins responsable du parti au pouvoir.