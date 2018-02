Macky À Serigne Mansour SY Djamil : «Comme Tu Es Un Marabout Opposant, ‘Dama Lay Thiompal’ »

© aDakar.com par DF

Des acteurs politiques, de la société civile, des dignitaires religieux et coutumiers au dialogue national

Dakar, le 28 mai 2016 - Des acteurs politiques, de la société civile, des dignitaires coutumiers et religieux ont répondu à l`appel au dialogue national du président Macky Sall. Photo: Serigne Mansour Sy Djamil, leader politique et député