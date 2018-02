Sénégal : un congrès décisif pour le PDS - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : un congrès décisif pour le PDS Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© aDakar.com par DF

Vaste mobilisation et un meeting réussi pour Abdoulaye Wade et le PDS

Dakar, le 21 Novembre 2014- Le Parti Démocratique Sénégalais et ses alliés ont réussi leur mobilisation à l`occasion du meeting organisé à la Place de l`Obélisque. Devant une foule compacte, Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, s`est longuement exprimé. Tweet

Le parti de l'opposition, le PDS d'Abdoulaye Wade, doit désigner son représentant pour la présidentielle de 2019 lors de son prochain congrès en juin 2018. Pour le moment Karim Wade est favori mais son exil pourrait le fragiliser.



Le PDS doit tenir son prochain congrès en juin prochain. À six mois de la présidentielle, prévue début 2019, celui-ci sera déterminant pour le choix du candidat du premier parti d’opposition à Macky Sall. Pour ses soutiens, aucun doute : Karim Wade sera confirmé (et présent) à ce rassemblement qui consacrera son retour sur le devant de la scène politique sénégalaise.



Selon un de ses ex-collaborateurs, les jeunes partisans des mouvements « karimistes » – qui ont émergé lors de son incarcération, entre 2013 et 2016, et dont les effectifs sont difficilement quantifiables – pourraient profiter de l’occasion pour prendre leur carte au PDS.