La Diaspora sénégalaise invitée à mieux s'engager en politique Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Dakar (Sénégal)- Les Sénégalais vivant à l’étranger doivent davantage s’engager en politique, a invité dimanche à Dakar, Ciré Baila Dia, président du mouvement Convergence Banlieue et Diaspora, soulignant que cet engagement politique doit permettre à ceux de la Diaspora de régler certaines de leurs doléances.



«Aujourd’hui, les Sénégalais de l’extérieur attendent beaucoup de choses de l’Etat. Mais pour régler certaines de leurs difficultés, ils doivent s’engager davantage en politique», a dit Ciré Baila Dia, conseiller départemental de Matam, saluant ainsi la création de 15 postes de députés pour la Diaspora sénégalaise.



Il s’exprimait au lancement de son mouvement Convergence banlieue et Diaspora qui, dit-il, compte mobiliser au minimum 54.2000 électeurs pour la réélection du président de la république, Macky Sall, à la présidentielle de 2019.



Pour ce faire, Ciré Baila Dia a indiqué que son mouvement fera ce qu’il avait fait entre 2010 et 2012 et qui avait abouti à l’élection du président Sall.



«Nous allons nous déployer sur toutes les régions du pays et au-delà, notamment dans la Diaspora pour convaincre les Sénégalais sur l’importance de voter pour Macky Sall», a-t-il poursuivi.



Interrogé sur le querelles de positionnement qui minent l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), il a dit que le mouvement Convergence banlieue et Diaspora ne se situe que du côté du président de la République.





