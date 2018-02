Sénégal : vers le lancement d’un projet intercommunal de gestion côtière - adakar.com

News Société Article Société Sénégal : vers le lancement d’un projet intercommunal de gestion côtière Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Erosion côtière : le littoral sénégalais

Dakar (Sénégal) - L’ONG Enda Tiers Monde va bientôt lancer un projet intercommunal de gestion côtière, a annoncé Aïssatou Diouf, d’Enda Energie, soulignant que ledit projet va mettre l’accent sur la gestion des ordures et la lutte contre l’érosion côtière.



«Ce projet intercommunal de gestion côtière sera lancé d’ici au mois de mars. Il concerne des communes de la petite côte, à savoir Mbour, Saly, Somone, Malicounda et Ngaparou», a dit Aïssatou Diouf, chargée de plaidoyer climat au sein d’Enda Energie.



Elle s’exprimait dans un entretien avec APA en marge d’une randonnée pédestre clôturant, samedi à Dakar, la Semaine de lancement de la célébration des 45 ans d’Enda Tiers Monde.



«Ce projet de gestion côtière fait suite à un projet sur la gestion intégrée des zones côtières qui a été mis en œuvre par l’Etat du Sénégal avec l’appui d’Enda. Ne voulant pas permettre les expériences acquises dans ce projet, nous avons initié avec l’appui de l’Union européenne ce projet sur la gestion côtière», a poursuivi Aïssatou Diouf.



Selon elle, l’idée du projet est de mutualiser les moyens des communes ciblées afin qu’elles puissent faire face aux problèmes environnementaux.



«A terme, ces collectivités locales seront capables de planifier leurs actions environnementales, et ainsi, anticiper sur leurs problèmes. Cela même facilitera l’intervention des partenaires techniques et financiers qui auront comme interlocuteur un cadre fédéré», a expliqué Aïssatou Diouf.





