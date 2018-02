Aliou Sall fait sa première sortie officielle avec la signature de la convention de partenariat avec la Chambre des notaires - adakar.com

Aliou Sall, maire de Guédiawaye, élu président de l`Association des maires du Sénégal (AMS)

Aliou Sall, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal, a inauguré sa première sortie officielle lors de la signature de la convention de partenariat avec la Chambre des notaires.



La CDC est un établissement public à statut spécial, qui est investi des missions d’intérêt général qui contribuent au développement économique et social. Elle vient en appui aux politiques publiques de développement. Elle a été créée par la loi 2006-03 du 04 janvier 2006 et assure la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse nationale d’Epargne.