Candidature élections présidentielles 2019 – Mouhamed Diallo: "Nous demandons (…) aux anciens de nous céder la place et…" Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Senego

L’union pour la restauration des valeurs (URV) a été portée sur les fonts baptismaux. Le parti créé par Mouhamed Diallo a procédé au lancement de la vente des cartes estimées à 500 fcfa l’unité, ce samedi 10 février à son siège sis à la Médina. Les militants, essentiellement constitués de jeunes, ont répondu à l’appel de leur leader pour, “pourquoi pas”, porter l’ancien “apériste” à la magistrature suprême.



“Nous avons eu à structurer le parti sur l’étendue du territoire national et au niveau de la diaspora. Nous avons des représentants dans les 45 départements du Sénégal qui étaient avec nous, cet après-midi, pour échanger sur les placements des cartes de membre. Et nous allons continuer à discuter et voir, éventuellement, comment aller vers les élections présidentielles à venir“, assure le leader de l’URV qui estime que son parti est essentiellement constitué “d’hommes de conviction“, “d’hommes de valeurs“, “d’hommes fin prêts” à mener leur combat jusqu’au bout.



La jeunesse prête à prendre le flambeau, du moins c’est ce qu’a laissé entendre le jeune leader face à ses militants. “Nous demandons vraiment à la classe politique, aux anciens de nous céder la place et aller à la retraite. Il se sont battus, certes, pour ce pays en voie de développement, mais il est grand temps de laisser à la nouvelle génération, comme il a été le cas en France avec le président Emmanuel Macron“, exhorte-t-il. A cet effet, il assure que le travail à la base se fera en sillonnant le Sénégal afin de sensibiliser les populations en leur cause.



“Je ne suis ni de la gauche, ni de la droite. J’ai une doctrine Républicaine. J’ai un engagement citoyen. Le combat que je mène, c’est pour le peuple Sénégalais. Et comme je ne cesse de le répéter, je sacrifie ma vie pour le peuple Sénégalais, je m’engage auprès du peuple Sénégalais, et quelque soit le prix à payer je serai auprès du peuple Sénégalais“, tels sont les engagements de Mouhamed Diallo qui prévient ses “adversaires politiques“. “Nous allons garder nos stratégies politiques et dans les jours à venir, notre parti fera mal au Sénégal“, conclut-il.