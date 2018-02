Samba Diaw : “Nous avons une opposition égarée en perte de vitesse et de repère” - adakar.com

Publié le lundi 12 fevrier 2018

Samba Diaw président de la convergence libérale Sen Yakar

Le Bureau politique de la formation politique Convergence Libérale Sen Yakar s’est réuni ce dimanche 11 février 2018 pour préparer la conférence nationale prévue le 14 février 2018. Le thème de cette rencontre sera: “enjeux et perspectives du scrutin de 2019, quelles stratégies pour réélire le Président Macky Sall dés le premier tour”. A l’issue de cette rencontre le Président du parti s’est prononcé sur l’actualité politique du moment et a tiré à boulets rouges sur l’opposition.



“Nous avons une opposition égarée en perte de vitesse et de repère” a déclaré Samba Diaw président de la convergence libérale Sen Yakar. Interpellé sur la marche de l’opposition M. Diaw rappelle que le Sénégal est connu pour sa démocratie à travers son système électoral parmi les plus performants au monde. “Et au lieu de remercier les acteurs politiques, les fonctionnaires, la société civile pour leur patriotisme et leur sens républicain qui se sont battus afin de hisser le Sénégal dans le concert des nations démocratiques, l’opposition sénégalaise, égarée en perte de vitesse et de repère veuille remettre en cause tout cet acquis. Il faut plutôt s’interroger sur leur comportement antirépublicain et antipatriotique et que cette marche est caractérisée par un échec patent tant du point de vue de l’opportunité de son organisation que sur la piètre mobilisation”, renchérit-il.



Pour le président de la convergence libérale Sen Yakar avec cette marche, l’opposition doit être plus que jamais édifiée sur son déficit organisationnel structurel et programmatique mais aussi et surtout que le peuple sénégalais est du coté de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la tête duquel se trouve le président Macky Sall .” La rue n’est pas le lieu où se discutent les questions électorales au Sénégal mais bien évidemment dans la commission nationale”, soutient-il



Pour ce qui est de la croissance économique du Sénégal, il estime que le PIB du Sénégal en 2017 est de l’ordre de 16 milliards de dollar US, ce qui a naturellement impacté de manière positive sur la croissance économique par conséquent sur le vécu des sénégalais.



Tous les secteurs de la vie économique et sociale du pays ont été concernés par cet embelli économique, de la construction d’infrastructures en passant par les baisses substantielles des coûts des denrées de premières nécessités, du coût de l’énergie, de l’impôt sur le revenu et de la redistribution des richesses pour les nécessiteux à travers les bourses familiales et d’autres actions sociales.



Pour lui, ceux qui soutiennent que la “formidable” croissance économique de 6,5% que le Sénégal connait depuis le magistère du président Macky ne se fait pas ressentir, ils se trompent lourdement et tombent dans un nihilisme béat. Pour illustrer ses propos, il soutient que le PIB calculé aussi bien sous l’angle des revenus que sous la production prouve à souhait que la croissance se mange. Il rappelle à l’opposition que le PIB se calcule sous l’angle de la production comme suit: “la somme des valeurs ajoutées TVA taxe sur les importations moins les subventions sur la production”. Et pour conclure il leur fait savoir que cette même valeur ajoutée est représentée par les salaires, les profits et rentes des entreprises, l’ensemble des charges personnelles des entreprises.