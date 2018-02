Ld Mpt: Mamadou Ndoye et les autres frondeurs suspendus - adakar.com

Publié le lundi 12 fevrier 2018

Le bureau politique de la Ligue démocratique se réunissait hier, samedi 10 février. Il a été décidé de suspendre les activités au sein du parti du secrétaire général sortant, du maire de Dieuppeul-Derklé et d’autres jallarbistes qui se réclament de le LD Debout. Ainsi Mamadou Ndoye, Cheikh Guèye et dix-sept (17) autres camarades ont-ils été suspendus de la LD/MPT.



Une suspension qui sonne comme un avertissement en attendant le congrès prévu en avril prochain. Dès lors deux possibilités s’offrent à Mamadou Ndoye et cie: soit rentrer dans les rangs ou être définitivement exclus.