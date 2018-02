Sidiki Kaba fait Grand officier de l’Ordre du mérite du Grand-Duché de Luxembourg (communiqué) - adakar.com

Sidiki Kaba fait Grand officier de l'Ordre du mérite du Grand-Duché de Luxembourg (communiqué) Publié le lundi 12 fevrier 2018

© aDakar.com par DR

Me Sidiki Kaba, Garde des Sceaux, ministre de la justice

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba a été récemment nommé Grand officier de l’Ordre du mérite du Grand-Duché de Luxembourg, a appris l’APS.



"Le Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg, une distinction rarement décernée et donnée au Palais de Luxembourg le 9 janvier 2018" lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères parvenu à l’APS.



"Le ministre Sidiki Kaba qui se sent honoré par cette distinction en

remercie vivement le président de la République Macky Sall et la dédie à toute la famille de la diplomatie sénégalaise et au peuple sénégalais" rapporte la source.

