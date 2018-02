Un atelier sur les peines alternatives à l’incarcération, jeudi à Saint-Louis - adakar.com

Le palais de justice de Dakar

Un atelier sur les obstacles à la mise en œuvre des peines alternatives à l’incarcération et à leur aménagement se tient, jeudi et vendredi, à Saint-Louis, annonce un communiqué reçu l’APS.







L’objectif de cet atelier qui concerne une trentaine de représentants de la cour d’appel et des tribunaux de Saint-Louis, Louga, Matam, Dagana, Podor, Kébémer, Linguère, Kanel, est de réfléchir sur les causes des dysfonctionnements judiciaires dont la surpopulation carcérale, renseigne la source.



Il sera aussi question d’échanger sur les conséquences de ce phénomène et sur les solutions à y apporter, note le communiqué de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL).



C’est également une occasion de sensibiliser et de former les agents d’exécution des lois, indique les rédacteurs du texte qui informent que les responsables de l’ONLPL visiteront ensuite les lieux de détention de la brigade de gendarmerie, du commissariat de Police et de la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis.



L’ONLPL veut, à travers ses activités, "arriver à réduire ou éradiquer les cas ou risques de torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté situés dans la région de Saint-Louis".



Une réunion du comité régional de développement et l’animation d’émissions interactives dans les radios communautaires agrémenteront le séjour des autorités de l’ONLPL à Saint-Louis.



