Hydraulique : Mansour Faye décore 70 agents et annonce d'importants projets pour 2018 Publié le lundi 12 fevrier 2018

Hydraulique : Mansour Faye décore 70 agents et annonce d'importants projets pour 2018

Après une année riche et remplie, c’est l’heure du bilan et de la décoration des agents les plus méritants. Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait le bilan de son exercice 2017 et annonce d’importants projets pour l'année 2018. Projets qui permettront à la population de ne plus revivre le calvaire.



Avant la décoration des agents, le ministre Mansour Faye a tenu à rappeler les différents efforts fournis par le gouvernement qui, selon lui, a mis en œuvre un programme d’urgence dont les différentes phases ont permis de mobiliser à ce jour, une capacité additionnelle de plus de 95.000 m3/j permettant le renforcement de l’approvisionnement en eau potable des centres urbains.



187 forages et 25 châteaux d'eau livrés



En matière d’hydraulique rurale, les opérations menées dans la poursuite du programme des 300 forages du Pasepar, du Psea et du Pepam Ue ont livré au cours des deux dernières années 187 forages équipés, 25 châteaux d'eau et 300 km de réseau, entre autres. Sur la même période 2016-2017, le volet hydraulique du Pudc a enregistré 203 forages et 91 châteaux d’eau. Ceci a facilité à 500 localités rurales, pour une population estimée à 200.000 personnes, à accéder à l’eau potable dans les régions de Louga, de Matam, de Kaffrine, de Kaolack, de Tambacounda, de Fatick, de Diourbel et de Kédougou.



En milieu urbain, le ministre a fait le bilan de la 1ère phase du programme d’urgence de lutte contre les inondations. Il s'est réjoui de «la finalisation des travaux de drainage des eaux pluviales au Cices, Ouest Foire, Touba et Bambey, la réhabilitation des stations de pompages des eaux pluviales de Grand-Yoff, Bourguiba, Zone de Captage, Thiaroye Gouye Sapot, mais aussi à Fatick, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Louga, la construction de plus d’une dizaine de nouvelles stations de pompages à Dakar».



Les projets en vue pour 2018



Après l’étape du bilan, Mansour Faye s’est projeté sur l’avenir. Le ministère dégage déjà les perspectives d’abord dans l’hydraulique urbaine, le démarrage de la troisième usine de traitement d’eau, Keur Momar 3. Les études techniques du projet de dessalement d’eau de mer des Mamelles seront bouclées courant 2018 et le lancement des travaux devrait démarrer en fin 2018. Selon le ministre, «ces deux grands projets devraient à terme garantir la satisfaction en eau de la région dakaroise et des autres centres urbains interconnectés».



Toujours dans la projection, le ministre annonce que «2018 verra la finalisation du programme des 35.000 branchements sociaux qui va sensiblement améliorer la qualité du service d’eau potable dans les villes». Il ajoute que «les projets phare de dépollution de la baie de Hann, de l’assainissement des 10 centres urbains, de la Cité Soleil et de la Corniche ouest ainsi que de l’assainissement de la zone nord de Dakar vont nettement améliorer les conditions de vie des ménages».



70 agents décorés



La dernière étape de la cérémonie a été consacrée à la décoration de 70 agents et ex-agents du ministère pour service rendu à la Nation. «J’ai trouvé ici des agents compétents dotés d’une conscience professionnelle avérée, des cadres qui excellent dans leurs domaines respectifs et fortement imbus des valeurs républicains. Je félicite tous les récipiendaires qui, par leur décoration, bénéficient de la reconnaissance du chef de l’Etat pour les services rendus à la Nation», déclare le ministre devant une assistance venue nombre pour participer à la rencontre.



Les récipiendaires ont été élevés, entre autres, au grade de chevalier dans l’ordre national du lion, officier de l’ordre national du lion, ordre du mérite national, chevalier de l’ordre national, officier dans l’ordre du mérite, chevalier dans l’ordre du mérite.