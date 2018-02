Philippe Bohn : Pourquoi Air Sénégal achète des avions neufs - adakar.com

Philippe Bohn : Pourquoi Air Sénégal achète des avions neufs Publié le dimanche 11 fevrier 2018

AIBD : les 2 ATR d' Air Sénégal attendus au ballet aérien

Air Sénégal est une petite compagnie, mais elle nourrit de grandes ambitions. D'où la pertinence d'investir dans des avions neufs.



"On a en perspective une consolidation à terme, il faut que nous nous donnions les moyens, justifie le directeur d'Air Sénégal, Philippe Bohn, sur le plateau du Grand jury de la Rfm, ce dimanche. L'ambition d'Air Sénégal, c'est de conquérir le marché. Un Atr (Avion de transport régional), c'est 10 millions de dollars (environ 7 milliards de francs Cfa) de chiffre d'affaires, un airbus A320, c'est entre 25 et 30 millions de dollars (entre environ 16 et 19 milliards de francs Cfa). L'acquisition d'avions neufs est un levier économique important."





Auteur: Chamsidine Sané