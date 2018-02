L’essentiel de l’actualité de la semaine - adakar.com

L'essentiel de l'actualité de la semaine Publié le lundi 12 fevrier 2018

© Autre presse par DR

Sénégal: Khalifa Sall de nouveau convoqué au tribunal

oici l’essentiel des informations qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. Pour rien au monde.



MARCHE L’opposition rouge de colère

L’opposition a marché vendredi contre le pouvoir. Exigeant des élections crédibles, l’arrêt du procès de Khalifa Sall et le retour d’exil de Karim Wade, notamment.



Répliquant, depuis la Mauritanie où il était en visite de travail, le Président Macky Sall a attribué à ses adversaires le "monopole du bavardage et du bruit" alors que son régime est "dans le temps de l’action".



KHALIFA SALL Le procès vire au déballage

Après les exceptions, toutes balayées par le juge Lamotte, les parties au procès de Khalifa Sall et Cie sont entrées dans le vif du sujet. Le fond est remonté à la surface pour prendre la forme d’un grand déballage à la faveur du défilé des témoins. Le Pds, les familles religieuses, Youssou Ndour, Macky Sall, son épouse…, auraient bénéficié de la Caisse d’avance.



SÉNÉGAL-MAURITANIE L’apaisement

Macky Sall était jeudi et vendredi en Mauritanie. Une visite qui a permis d’évoquer l’affaire du pêcheur de Guet Ndar tué par des gardes-côtes mauritaniens, de fixer un cap dans les relations entre les deux pays dans les domaines de la pêche et de la gestion des gisements d’hydrocarbures découverts dans les eaux sénégalo-mauritaniennes, entre autres.



EL HADJI DIOUF Les bobos de l’ancien Lion

Arrêté suite à une plainte pour menaces de mort et injures publiques, notamment, El Hadji Diouf a recouvré la liberté après quelques heures à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Dès sa libération, il a minimisé l’affaire dans un forum WhatsApp. Le lendemain, l’auteur de la plainte, S. Tall, en exclusivité sur Seneweb, est revenu en détails sur son différend avec le football.



ANNIVERSAIRE Cheikh Anta Diop, il y a 32 ans…

Cette semaine, c’était l’anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, le 7 février 1986. Une occasion pour ses disciples de rendre hommage à l’égyptologue, de revisiter ses travaux et de le donner en exemple aux jeunes.



ÉCHEC Kosmos energy n’a pas trouvé de pétrole

Dans un communiqué, Kosmos energy a révélé n’avoir pas trouvé d’hydrocarbures dans le puits Requin-Tigre 1, situé dans le bloc Saint-Louis offshore profond. La société a précisé que le puits a été foré jusqu’à 5200 mètres.



VÉLINGARA Un douanier ouvre le feu, un mort…

Un pèlerin bissau-guinéen en partance pour la ziarra de Médina Gounass a été tué lors d’affrontements avec des douaniers au niveau d’un poste de contrôle situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. L’administration des Douanes a regretté l’incident. Dans un communiqué, elle a présenté ses condoléances à la famille de la victime et livré sa version des faits.