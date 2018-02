Le Mauritanien Ousmane Diagana promu Vice-Président du Groupe de la Banque mondiale en charge des Ressources Humaines - adakar.com

Le Mauritanien Ousmane Diagana promu Vice-Président du Groupe de la Banque mondiale en charge des Ressources Humaines Publié le dimanche 11 fevrier 2018

Ousmane Diagana, le nouveau directeur des Operations de la Banque mondiale

Le Mauritanien Ousmane Diagana, précédemment Vice-président Central chargé de l’éthique et de la conduite professionnelle au sein du Groupe de la Banque mondiale a été promu au début de ce mois de février, Vice-Président dudit en charge des Ressources Humaines. Une première pour un africain.



Avec cette nouvelle promotion, celui que le personnel de la Banque mondiale a désigné en 2009 ‘’Meilleur Manager’’ s’affirme depuis 2015 comme une pièce centrale du dispositif de management de la plus grande institution de développement. Réputé pour la qualité de son leadership et sa maitrise des opérations, il hérite d’un département en pleine restructuration pour notamment promouvoir une culture de la performance de la transparence et de l’efficacité.



En Octobre 2015 déjà, Jim Yong Kim, Président du Groupe, a fait appel à ses compétences pour diriger un des départements les plus sensibles, la Vice-présidence Centrale chargée de l’éthique et de la conduite professionnelle. Jamais un Africain n’avait été promu à de tels niveaux de responsabilité en l'espace de 2 ans, dans une institution qui emploie plus de Dix mille personnes sur les 5 continents.



Natif de Kaédi, dans le Sud de la Mauritanie, Ousmane Diagana a consacré toute sa vie professionnelle au service du développement, notamment en Afrique et au Moyen Orient. De la Côte d’Ivoire au Yémen, il a à son actif la gestion de plusieurs projets et programmes de développement, qui ont eu un impact positif sur la vie des populations locales.



Diplômé de l’Université de Dakar (Sénégal), et de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature du même pays, Ousmane Diagana s’est spécialisé à l’Institut de Développement économique de Sussex (Royaume Uni) et à Harvard aux Etats-Unis.



C’est en 1992 que le tout nouveau vice-président de la Banque mondiale en charge des ressources Humaines a rejoint le groupe de la Banque mondiale. Ousmane Diagana parle six langues Français, Anglais, Arabe, Soninke, Fulani, et Wolof). Ousmane Diagana est marié et père de 4 enfants.







Elisée B.