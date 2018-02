Sénégambie - Fatoumata Tambajang : "Macky et Barrow ont montré la voie" - adakar.com

Sénégambie - Fatoumata Tambajang : "Macky et Barrow ont montré la voie" Publié le dimanche 11 fevrier 2018

La 3ème édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika) a consacré ce samedi 10 février 2018, la journée dédiée à la Sénégambie, présidée par la Première dame de la Gambie et la Vice-présidente Mme Fatoumata Diallo Tambajang. Un grand forum a été organisé à l’occasion sur les échanges entre la Gambie et le Sénégal. Les deux pays frontaliers ont porté la réflexion sur deux sous-thèmes majeurs, à savoir : "le rôle des leaders et des entrepreneurs dans le développement des relations Sénégalo-gambiennes" et "le leadership entrepreneurial des femmes et de la jeunesse face l’immigration clandestine galopante dans l’espace de la Cedeao".



Une occasion saisie par le Président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (Cciak) et initiateur de la foire, Serigne Mboup, pour soutenir que le Sénégal et la Gambie ont "un même père et une même mère".



Selon le patron de Ccbm, la Sénégambie, si elle est concrétisée par les deux peuples, "ce sera un bel exemple pour les autres pays de la sous-région africaine". Et permettra "un développement fructueux des échanges sur tous les plans, notamment dans les domaines d’infrastructures, économique, social, et autres".



Gambie, l’invitée d’honneur de la prochaine édition

Aussi, Serigne Mboup a annoncé que la Gambie sera l’invitée d’honneur de la 4ème édition de la Foire internationale de Kaolack.



Mme Fatoumata Diallo Tambajang de souligner que les deux Présidents de la République, en l’occurrence Macky Sall et Adama Barrow, ont déjà montré la voie de la Sénégambie à leur peuple. Et ces échanges sur la coopération économique entre les deux pays qui se tiennent à Kaolack ont été décidés par ces deux chefs d’Etat. Soutenant que le développement ne peut pas se faire sans la femme, Mme Tambajang estime que les tenants du pouvoir doivent donner "une place importante à la femme et augmenter leur pouvoir".



Toujours dans le cadre du développement, la Vice-présidente de la Gambie a aussi noté que les pouvoirs publics doivent aider les femmes à obtenir "des financements adéquats pour développer leurs propres business".



Les femmes invitées à changer de mentalité

Toutefois, Fatoumata Diallo Tambajang n’a pas manqué d’interpeller ses pairs à un changement de mentalité. Car, selon elle, "il y a beaucoup de gaspillage" dans nos sociétés, notamment dans les cérémonies". Et cela peut-être un frein pour le développement. Elle a exhorté les jeunes à "un changement de comportement" face à certains difficultés de la vie et de bannir la violence de nos sociétés.



Enfin, la représentante du Président gambien a invité les dirigeants des deux pays à soutenir le secteur privé car, "c’est lui peut qui peut créer beaucoup d’emplois" pour les jeunes.