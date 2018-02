Tournée politique du Président de Rewmi : Idy à la recherche du temps perdu - adakar.com

Tournée politique du Président de Rewmi : Idy à la recherche du temps perdu Publié le samedi 10 fevrier 2018 | Enquête Plus

Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à Rebeuss

Dakar, le 10 avril 2017 - L`ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à la maison d`arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. Le président du parti Rewmi s`est adressé à la presse à sa sortie. Tweet

Pour les compétitions électorales de 2019, il faudra compter avec le président du parti Rewmi. Idrissa Seck a été, hier, dans le Pakao, dans le cadre de ses visites de proximité. Il n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le régime du président Sall. Il refuse de polémiquer avec le Premier ministre. Car, estime-t-il, ‘’ce dernier, même si le président lui demande de dire que le soleil ne se lève pas à l’est, mais à l’ouest, il est obligé de le faire’’.







Idrissa Seck ne chôme pas. Depuis quelque temps, il ne cesse de sillonner les coins les plus reculés du Sénégal, à la pêche de nouveaux électeurs. Hier, il a été dans le Sédhiou où il a rencontré paysans, enseignants, éleveurs de tous sexes et tous âges confondus. Dans cette partie du Pakao, il s’est encore livré à son sport favori : cogner sur le président Macky Sall et son régime. A l’en croire, le président de la République n’a pas le temps de s’occuper de la sécurité des populations. Il passerait son temps à épier ses adversaires.



Il dit : ‘’La responsabilité première du président est d’assurer la sécurité des populations sénégalaises. Et il est incapable de le faire pour les pêcheurs de Guet-Ndar qui vont en Mauritanie, incapable de le faire pour les populations et les touristes en Casamance. Aussi, est-il est incapable de sécuriser les boutiquiers. Un d’eux m’a dit hier que sa femme a été assassinée par des agresseurs. C’est là un manquement grave du président de la République et de son gouvernement.’’



Pour Idrissa Seck, il n’y a pas à s’interroger de midi à 14 h. S’il en est ainsi, c’est parce que, selon lui, ceux qui devraient s’occuper de cette tâche sont utilisés à d’autres fins. ‘’Pourquoi le président Macky Sall est incapable d’assurer la protection de citoyens ? C’est parce que le minimum de forces de sécurité, de renseignement et d’appareil judiciaire que nous avons pour garantir la sécurité des populations, il l’utilise pour détruire des adversaires politiques’’. Le président du Conseil département de Thiès estime, lui-même, en être victime. Selon ses dires, partout où il va, il est suivi de plusieurs voitures et autres motos appartenant à la brigade mobile de sûreté. A ces agents, le président de Rewmi donne ses sages conseils : ‘’Leur travail est de voir si les forages fonctionnent, de lui dire que les éleveurs et les paysans n’ont pas d’eau. Le rôle de ces services est d’aller informer le président qu’aux points de collecte de l’arachide, il n’y a personne. C’est mieux que de passer son temps à épier des opposants, à regarder où ils vont, qui ils rencontrent, pour ensuite tenter d’acheter ces gens en vue de les affaiblir.’’



Interpellé sur le procès Khalifa Sall qui défraie la chronique, le candidat malheureux à la députation affirme : ‘’C’est un complot politique destiné à éliminer un adversaire politique. Les forces de sécurité et la justice doivent être là pour protéger les populations et non pour des batailles politiciennes. Les batailles politiciennes, Macky Sall n’a qu’à les affronter sur le terrain politique.’’



Poursuivant son propos, l’ancien maire de Thiès pense que si le chef de l’Etat est impliqué dans l’utilisation de ces fonds, comme le prétend le maire de Dakar, il devrait être convoqué par les magistrats. ‘’A partir du moment où il (Macky Sall) est mis en cause, les juges doivent l’appeler pour qu’il dise comment il a touché à cette caisse. Est-ce qu’il est complice du mode d’approvisionnement ou de son utilisation ? Les Sénégalais ont le droit de savoir’’, tempête l’ancien Premier ministre.



Dans le cadre de ses visites de proximité, le responsable politique a aussi tâté le pouls des populations du monde rural. Selon lui, les paysans, partout où il est passé, notamment à Fatick, à Gossas et à Kaolack, lui ont demandé d’être leur porte-parole auprès du président de la République. Leurs doléances : eau, semences de qualité, mise à l’écart des affairistes dans le secteur agricole qui disent qu’ils ont des surfaces qu’ils n’ont pas, implication des véritables producteurs… Le chef des ‘’rewmistes’’ rapporte également que la campagne arachidière en cours est un flop. Car il n’y a pas d’argent dans les points de collecte. Les paysans sont obligés de bazarder leurs productions pour faire face à leurs besoins élémentaires, mais les gendarmes les chassent…



‘’Je ne vais donc pas débattre avec le Premier ministre’’



En ce qui concerne l’école, le ‘’rewmiste’’ en chef considère que ce qui se passe est un ‘’désastre’’. ‘’L’éducation est la base de notre développement. Le savoir est le bien le plus précieux que l’on puisse disposer. Et l’ingrédient le plus important pour la distribution du savoir, c’est un enseignant motivé. Cela passe avant le matériel pédagogique, les infrastructures et tout le reste. Les enseignants exigent leurs droits que le gouvernement doit honorer’’, a-t-il dit.



A propos de la sortie du Premier ministre, Idrissa Seck minimise : ‘’Il faut que les gens sachent que les populations m’ont demandé de parler de leurs préoccupations. Parce que quand je parle, le gouvernement réagit. Mais je ne le fais pas pour polémiquer. J’en parle pour qu’ils règlent ces problèmes, sinon on va les enlever. Je ne vais donc pas débattre avec le Premier ministre qui, même si le président lui demande d’aller à la télé pour dire que le soleil ne se lève plus à l’est, mais à l’ouest, il va le faire.’’