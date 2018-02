Ligue 1 : 12e Place au derby du Nord - adakar.com

Ligue 1 : 12e Place au derby du Nord
Publié le samedi 10 fevrier 2018

La 12e journée de Ligue 1 sénégalaise sera marquée, ce dimanche, par le derby entre Ndiambour et Linguère. Casa Sport de Ziguinchor reçoit Diambars de Saly.





Pendant que le leader Génération Foot (26 pts) et Mbour Pc (3e, 18 pts) vont jouer les compétitions africaines des clubs, les autres équipes de Ligue 1 sénégalaise vont ‘’meubler’’ les stades du championnat, ce dimanche. Et le match le plus attendu de cette 12e journée reste sans doute le derby du Nord. Ndiambour (9e, 11 points) accueille la Linguère de Saint-Louis (6e, 15 pts) avec un enjeu très fort. Les Lougatois vont chercher de rejoindre leurs adversaires au plan comptable. Ils peuvent même les dépasser au tableau de classement, mais il leur faudra s’imposer par au moins deux buts d’écart. Les deux équipes, qui n’ont pas joué le week-end dernier, vont retrouver la compétition.



Casa attend Diambars



Loin de Louga, un autre match va également attirer l’attention des amateurs de Ligue 1. Le Casa Sport de Ziguinchor reçoit Diambars de Saly Portudal (13e, 4 pts). Compte tenu du spectacle qu’offrent d’habitude les deux formations, le public s’attend à un match attrayant. Mais les visiteurs vont essayer d’aller à l’essentiel, car ils n’ont pas encore gagné le moindre match. Les protégés du coach Pape Boubacar Gadiaga sont d’ailleurs dans une situation critique de relégable. Et le déplacement au sud du pays s’annonce compliqué, car ils vont défier un Casa Sport (10e, 11 pts) qui sort d’un succès éclatant (4-0) contre l’Union sportive de Ouakam (Uso).



Justement, les Ouakamois (15e, 0 pt), qui enchainent les déconvenues depuis leur réintégration, croisent Teungueth Fc (8e, 14 pt) au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. L’autre match au programme dans la capitale va opposer Guédiawaye Foot Pro (14e, 1 pt) au Stade de Mbour (4e, 17 points). Les Crabes cherchent à sortir de la zone rouge, alors que les Mbourois visent le podium. C’est le même objectif pour la Sonacos de Diourbel (7e, 15 pts) qui affronte Niary Tally (11e, 10 pts) à Kaolack.



Dakar Sacré-Cœur (12e, 8 pts) est exempté. La rencontre entre Jaraaf de Dakar (5e, 17 points) et Génération Foot reportée, de même que le duel entre As Douanes (2e, 20 pts) et Mbour PC (3e, 18 pts).