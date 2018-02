L’agence Bloomfield confirme la note A- à la société Nestlé Côte d’Ivoire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie L’agence Bloomfield confirme la note A- à la société Nestlé Côte d’Ivoire Publié le samedi 10 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Tweet

L’agence Bloomfield Investment Corporation a confirmé la note A- à long terme à la société Nestlé Côte d’Ivoire, filiale de la multinationale du même nom et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, a appris vendredi APA auprès de cette structure de notation financière.



Bloomfield a également confirmé la notation sur le court terme avec une note de A1-.



Sur le long terme, cette structure justifie la note par la qualité de crédit élevée de Nestlé Côte d’Ivoire. « Les facteurs de protection sont bons », souligne Bloomfield. Cependant, il a été déploré le fait que les facteurs de risques soient « plus variables et plus importants en période de pression économique ».



Sur le court terme, Bloomfield est d’avis que la certitude de remboursement en temps opportun est élevée. L’agence de notation relève par ailleurs que les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Quant aux facteurs de risque, ils demeurent très faibles. En dépit de quelques facteurs positifs (maintien des parts de marché dans un environnement fortement concurrentiel , progression des ventes sur le marché local , bonne flexibilité financière , trésorerie d’exploitation positive ou gouvernance d’entreprise solide), un certain nombre de facteurs de fragilité de la qualité de crédit a été mis en exergue par Bloomfield.



Il s’agit du chiffre d’affaire de la société en baisse, du fait du recul des ventes à l’export, d’une régression des indicateurs de performance, de la dégradation de la trésorerie nette et d’une structure financière déséquilibrée.







MS/of/APA