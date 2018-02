Pape Diop : "Nous devons affronter ce régime et le mettre hors d’état de nuire" - adakar.com

Pape Diop, leader de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis

Pape Diop, le leader de Bokk Gis Gis, invite à l'assaut du régime en place. "Nous devons affronter ce régime et le mettre hors d'état de nuire", dit-il. Car estime l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'actuel président de la République ne comprends pas les enjeux du moment et ceux du futur.



"Nous devons affronter ce régime pour le mettre hors d'état de nuire. C'est la jeunesse qui est interpellée aujourd'hui. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Le retard que notre pays et l'Afrique ont c'est un retard lié aux connaissances. Malheureusement, le Président Macky Sall, n'ayant rien compris de ce que le Président Wade avait fait en octroyant une bourse ou une aide à tout étudiant, l'a supprimé parce qu'il ne comprends pas les enjeux de demain ", a-t-il déclaré en marge de la marche de l'opposition.



Pape Diop ne s'est pas montré élogieux sur la situation de l'école, de l'agriculture etc. Au contraire, il a dressé un tableau sombre.





Youssouf SANE