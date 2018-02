Sénégal : un forum sur la sécurisation foncière organisé à Darou Khoudoss - adakar.com

Sénégal : un forum sur la sécurisation foncière organisé à Darou Khoudoss Publié le vendredi 9 fevrier 2018

La commune rurale de Darou Khoudoss a abrité en début de semaine, un forum sur le thème « Sécurisation du foncier et accès des femmes et des jeunes à la terre ». C’est ce que rapporte Le Quotidien.



« A Darou Khoudoss, il y a le domaine public naturel, mais également le domaine public de l’Etat et celui qui est affecté aux sociétés minières sans compter le domaine national et le périmètre de restauration des Eaux et forêts. Et pour attribuer ces zones à des particuliers, il y a des procédures à faire.», précise notamment le sous-préfet de l’arrondissement de Méouane, Oumar Diba, pour justifier l’organisation de ce forum.