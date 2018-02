Sénégal : Sup de Co Dakar ouvre une formation avec embauche à la clé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : Sup de Co Dakar ouvre une formation avec embauche à la clé Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Jeune Afrique

Tweet

L’École supérieure de commerce de Dakar (Sup de Co), pionnière des écoles de commerce sénégalaises, poursuit son développement et lance un bachelor en commerce et distribution avec un poste à la clé.



Après vingt-cinq ans d’activités, la doyenne des écoles de commerce du Sénégal, cofondée en 1993 par Aboubacar Sadikh Sy, entame une nouvelle phase de son développement. Le groupe a récemment annoncé la construction d’un nouveau campus dans la ville nouvelle de Diamniadio, à 30 kilomètres au sud-ouest de Dakar et scellé le 2 février 2018, une convention de partenariat avec l’enseigne de grande distribution française Auchan.



Il doit déboucher sur la création d’un bachelor en commerce et distribution avec embauche à la clé. Financés par Sup de Co, les enseignements sont destinés à 20 étudiant triés sur le volet qui intégreront par la suite les différents départements de la filiale du distributeur, implantée au Sénégal depuis 2015.