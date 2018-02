Sénégal : augmentation de 12,5 milliards des importations en décembre 2017 - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal : augmentation de 12,5 milliards des importations en décembre 2017 Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Dakar (Sénégal) - Les importations du Sénégal au terme du mois de décembre 2017 ont connu une augmentation de 12,5 milliards de FCFA (environ 20 millions de dollars) par rapport au mois précédent, selon une note de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) reçue vendredi à APA.



Ces importations sont ressorties à 312,1 milliards de FCFA contre 299,6 milliards de FCFA au mois de novembre 2017, soit une hausse de 4,2% en valeur relative. Comparées au mois de décembre 2016, les importations se sont relevées de 73,5%. Leur cumul à fin décembre 2017 s’est chiffré à 3536,5 milliards de FCFA contre 2977,5 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2016, soit une progression de 18,8%.



Au cours de la période sous revue, l’ANSD signale que les principaux produits importés sont les produits pétroliers finis (34,9 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (34,3 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (25,7 milliards de FCFA), le riz (13 milliards de FCFA) et les métaux communs (12,5 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal, durant cette période, sont la France (15%), le Nigéria (11,6%), la Chine (9,6%), les Pays-Bas (7%) et l’Inde (6,5%).





