Belgique : La Sénégalaise qui avait tué ses filles, condamnée à…

À la fin, elle aura 66 ans. Thioro Mbow, 38 ans, a été condamnée à 28 ans de prison lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles, en Belgique. Elle a été reconnue coupable d’un triple infanticide. D’avoir tué volontairement et avec préméditation trois de ses filles, âgées de 2, 4 et 6 ans.



Le drame s’est produit le 11 février 2015. L’accusée a rejeté les faits, évoquant la thèse de l’accident. En effet si elle a reconnu avoir mis le feu dans l’annexe de sa maison, Thioro Mbow a fermement nié avoir cherché à tuer ses enfants. Son but, a-t-elle juré, c’était de mettre le feu dans le bureau de son mari en guise de représailles.



Le tribunal n’a pas été convaincu. D’autant que, souligne Libération, qui a traité le sujet dans son édition de ce vendredi, des examens ont révélé que les corps des victimes contenaient des traces de lorazepam, un anxiolitique. Thioro Mbow a pris 28 ans.