El Hadj Diouf avant son arrestation: « On ne touche pas à un héros national… »

El Hadj Diouf et Akon unis pour le combat pour l`autosuffisance alimentaire

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Abdoulaye Seck, a affirmé, vendredi à Dakar, que la Campagne en route vers l’autosuffisance en riz, engagée par l’ancien international de football sénégalais El Hadji Diouf et le chanteur Akon va contribuer à garantir une ``indépendance alimentaire`` capable de transformer "positivement et durablement l’économie" du Sénégal