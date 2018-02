35.000 emplois espérés par la stratégie ’’Sénégal numérique’’ (responsable) - adakar.com

35.000 emplois espérés par la stratégie ''Sénégal numérique'' (responsable)
Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

La stratégie "Sénégal numérique" ambitionne de doter le Sénégal d’infrastructures de "dernière génération’’, lesquelles devraient impulser la création de 35 mille emplois, a indiqué, jeudi, à Louga, le responsable de l’espace numérique mobile de la présidence de la République, affirmé Ousmane Thiongane.



"A travers la stratégie Sénégal numérique, le président compte doter le Sénégal d’infrastructures de dernière génération à Diamniadio’’, la "nouvelle ville" en construction dans le département de Rufisque pour désengorger Dakar.



Cela devrait selon lui se traduire par la création de 35 mille emplois, les infrastructures prévues devant contribuer à "booster le produit intérieur brut" du Sénégal, a indiqué M. Thiongane.



Il s’exprimait lors d’une rencontre de présentation de l’espace numérique de la présidence de la République, une interface permettant aux populations d’être en contact avec le chef de l’Etat Macky Sall qui pourra par ce biais répondre à leurs interpellations.



A cette occasion, le conseiller spécial à la présidence de la République a vanté les avantage du numérique, "un vecteur de transparence" qui permet aux populations non instruites de pratique le marketing digital, a-t-il dit.



"Le président souhaite rendre compte, il a un devoir de rendre compte", a souligné Ousmane Thiongane, qui voit dans cet espace numérique "un moyen de parvenir à cette exigence".



Avec les 50 Espaces numériques ouverts (ENO) prévus par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans les 45 départements du Sénégal, "le numérique facilitera beaucoup de choses comme la télémédecine et la formation", a fait observer M Thiongane.



Dans cette perspective, il a appelé les jeunes à s’entourer d’une "éthique sécuritaire pour utiliser à bien escient l’outil numérique.



