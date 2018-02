Le CNOSS offre une vingtaine de bourses aux acteurs sportifs - adakar.com

Le CNOSS offre une vingtaine de bourses aux acteurs sportifs Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a procédé jeudi à l’attribution d’une vingtaine de bourses, dont sept revenues à des athlètes pratiquant des sports individuels et 12 autres dites d’appui technique et de qualification à 12 fédérations sportives a constaté l’APS.



Sept bourses olympiques en direction des JO Tokyo 2020, financées par la solidarité olympique, ont été distribuées à autant d’athlètes dont six connus, le nom du dernier bénéficiaire devant être révélé "dans une semaine’’, a précisé le secrétaire général du CNOSS, Seydina Diagne.



Mbagnik Ndiaye (judo), Jean Pierre Bourhis (canoë et kayak), Adama Diatta et Anta Sambou (lutte), Moustapha Kama (taekwondo) et Amadou Ndiaye (athlétisme) sont les bénéficiaires des bourses individuelles d’un montant unitaire d’environ 19 millions de francs CFA par an, soit 37 000 dollars.



Un septième bénéficiaire de cette catégorie sera choisi par le comité technique du CNOSS. Son identité sera rendue publique dans "une semaine".



Dix fédérations sportives bénéficieront d’une bourse d’appui technique, destinée à faire financer une formation ou un stage au profit des entraîneurs.



Ces bourses d’une valeur comprise entre "10.000 et 15.000 dollars" (5 et 7 millions de francs CFA) sont attribuées aux fédérations "pour les appuyer dans leur mission de formation des entraîneurs et techniciens", afin de rehausser le niveau de la discipline concernée.



Les fédérations bénéficiaires (athlétisme, natation, canoë, cyclisme, karaté, golf, pentathlon, rugby, tir à l’arc et triathlon) devront soumettre un plan de formation au CNOSS qui, après validation, procédera au financement de l’activité.



La bourse dédiée au sport collectif est attribuée à la Fédération sénégalaise de handball et est destinée à financer les activités de cette discipline pour lui permettre de se qualifier aux JO.



LE SG du CNOSS fait valoir que les handballeuses ont fait "beaucoup de progrès" et ont les capacités de se qualifier pour les prochaines joutes olympiques".



Une dernière bourse, dite de développement et qui consiste à financer le séjour d’un expert de niveau mondial pour "une durée de 3 à 4 mois, afin qu’il aide la fédération a mieux structurer son développement", est attribuée au Comité national provisoire de gymnastique.



Au total, ce sont sept athlètes et une fédération sportive qui bénéficient de ces bourses olympiques, onze autres entités sportives bénéficiant d’appuis techniques et de développement.







Le CNOSS, qui gère cet appui de la solidarité olympique - un programme de financement du comité international olympique, va pour sa part consentir, "sur fonds propres’’, des appuis financiers dans le cadre de son programme Élite, a dit son secrétaire général.



ABK/BK/PON