Une ''Journée de la libre-circulation'' pour la première fois en Sénégambie, le 1er mars
Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

La première édition de "la Journée de la libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie" se tiendra le premier mars prochain, dans la commune de Karang, dans le département de Foundiougne (Fatick), a appris l’APS, mardi.



La tenue de cette manifestation dans cette commune sénégalaise frontalière de la Gambie "traduit un engagement politique des autorités sénégalaises pour l’effectivité de la libre-circulation des personnes et des biens dans la Cedeao, mais particulièrement entre le Sénégal et la Gambie", renseigne un communiqué.



Il s’agira de réunir les acteurs des deux pays autour d’un forum "sur les enjeux et défis actuels de la libre-circulation des personnes et des biens comme prévus par les instruments et mécanismes communautaires", ceux de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, ajoute le communiqué.



Il précise que les acteurs sont ainsi appelés à discuter des "préoccupations et/ou recommandations liées à la libre-circulation des personnes et des biens", mais aussi à "contribuer au renforcement du sentiment d’appartenance des populations riveraines à une même communauté".



Dans cette perspective, la gouvernance de Fatick a abrité, ce jeudi, un Comité régional de développement (CRD) présidé par le ministre de l’Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye.







PON/BK