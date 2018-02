Expulsion des étudiants, gestion APR Podor : Cheikhou Oumar Anne taclé par les étudiants de son parti - adakar.com

Expulsion des étudiants, gestion APR Podor : Cheikhou Oumar Anne taclé par les étudiants de son parti Publié le vendredi 9 fevrier 2018

Le responsable de l’Alliance pour la République a Podor, Cheikh Oumar Anne

Le responsable de l’Alliance pour la République a Podor, Cheikh Oumar Anne n’est plus en odeur de sainteté avec les jeunes de sa localité qui lui reprochent sa gestion trop cavalière du parti dans la commune. Mais aussi d’avoir expulsé du campus universitaire des étudiants, des chambres qu’ils occupaient.



« Nous exhortons tous les militants disciplinés à travailler avec la coordination et de respecter la discipline du parti. Par la même occasion nous mettons en garde le DG du COUD, qui en plus d’expulser des étudiants des chambres qu’ils occupaient, continue de semer la division dans le département pour des intérêts personnels » ont-ils dit lors d’un point de presse.

« Nous lui disons que quelqu’un qui n’est pas capable de diriger sa propre commune ne pourra pas diriger un département. Nous demandons au DG de travailler sa commune car le Département n’a pas besoin de 64% vu toutes les réalisations du Chef de l’État».



Les jeunes de l’APR de Podor ont aussi et pour finir, réitéré leur soutien au coordinateur du parti dans la localité, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des transports terrestres, et se sont dit déterminés derrière lui à travailler pour la réélection du Président Sall.