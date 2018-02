L’avocat malien de Khalifa Sall dénonce la "discourtoisie" du Procureur Bassirou Guèye - adakar.com

Venu du Mali pour défendre le maire de Dakar dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, Me Mamadou Ismaïla Konaté a déploré la manière dont les droits de Khalifa Sall sont bafoués dans ce procès.



L’avocat malien de la défense s’est par ailleurs plaint de l’attitude du procureur de la République qui selon lui, est "discourtois" envers l’avocat ressortissant non sénégalais qu’il est. Serigne Bassirou Guèye, déplore-t-il, a perdu son calme. Me Konaté s’indigne également du fait que ce dernier lui a coupé la parole alors que le juge lui avait donné l’autorisation de parler.







