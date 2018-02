Foire de Kaolack : La Douane déroule le tapis rouge aux exposants - adakar.com

La Foire internationale de Kaolack (Fika), c'est aussi l'affaire des Douanes sénégalaises. Car, il existe un partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (Cciak), promotrice de l'événement, et les soldats de l'économie. C'est dans ce cadre que le colonel Moustapha Diagne, directeur régional des Douanes du Centre, a effectué, ce mercredi 7 février 2018, une visite au niveau des stands de la foire.



"L'administration des Douanes est un partenaire privilégié en matière d'organisation de foires, signale le colonel Diagne. Tout cela pour dire que ces exposants qui nous viennent de l'étranger et même ceux qui nous viennent de l'intérieur du pays ont besoin d'être accompagnés sur le plan douanier."



Le patron régional des Douanes a profité de sa visite pour rappeler que les exposants de foires au Sénégal sont exempts de charges fiscales. "Sauf que, signale-t-il, quand les produits sont vendus, il va falloir faire le décompte et voir effectivement s'il y a des taxes à prélever ou pas."

Par ailleurs, confie le colonel Diagne, des dispositions ont été prises, en collaboration la direction régionale des douanes du Sud-Est, pour "essayer de faciliter le passage aux exposants qui viennent de la sous-région et des pays frontaliers avec le Sénégal".