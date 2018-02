Faible intérêt des investisseurs pour les obligations du trésor du Niger - adakar.com

News Économie Article Économie Faible intérêt des investisseurs pour les obligations du trésor du Niger Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Les investisseurs opérant sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont montré ce jeudi un faible intérêt pour les obligations assimilables du trésor (OAT) à 36 mois émises par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Niger, a appris APA auprès de l’agence UMOA-Titres basée à Dakar.



Alors qu’elle recherchait 20 milliard FCFA (environ 32 millions de dollars), le trésor public nigérien s’est retrouvé, à l’issue de son émission d’OAT, avec un montant global de soumission de 5,376 milliards FCFA. Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe ainsi à 26,88%.



Le trésor public nigérien a finalement retenu la totalité des soumissions des investisseurs avec un prix moyen pondéré de 9654 et un prix marginal de 9500.



Selon l’agence UMOA-Titres, le remboursement des obligations émis se fera en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement in fine) fixée au 16 octobre 2020. Le paiement des intérêts, quant à lui, se fera annuellement sur la base d'un taux de 6% l'an dès la première année.



