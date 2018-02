Journées scientifiques Isra : Réflexions autour du changement climatique et du développement agricole - adakar.com

Journées scientifiques Isra : Réflexions autour du changement climatique et du développement agricole Publié le jeudi 8 fevrier 2018

COP21: l`Afrique principale victime des changements climatiques

L’Institut sénégalais de la recherche agricole (Isra) a ouvert la première édition de ses journées scientifiques. Axées sur le thème "Changement climatique et développement agricole : stratégies d’adaptation des acteurs et nouveaux paradigmes de la Recherche", ces journées ont permis à l’institution de mettre en avant ses créations variétales et son expertise qui impulsent le secteur agricole.



Le Pr Ngagne Séne, Pca de l’Isra a insisté sur les réponses apportées par la recherche pour une adaptation optimale des systèmes de production traditionnelles dans les différentes zones agro écologiques de notre pays. Il a aussi recommandé aux chercheurs de revisiter les trouvailles pour en évaluer les performances dans le contexte actuel lié au changement climatique. Il a expliqué qu’"en termes de création variétale, 5 variétés de niébé et 3 variétés de sorgho sans tanin ont été homologués en 2016, tandis que 10 variétés d’arachide, 14 variétés de riz de qualité ont été produites entre 2016 et 2017".



Ainsi, ces journées scientifiques, devraient permettre aux acteurs du monde agricole de mieux orienter les stratégies pour un développement agricole durable. Elles visent aussi à aider l’État à mieux planifier la politique agricole.



Le Pca de l’Isra s’est réjoui que le chef de l’État ait fait de l’agriculture le secteur qui porte la croissance économique ainsi que les efforts du ministre de tutelle. A l’en croire, ceux-ci ont permis des "productions records" dans la filière arachide, riz, etc.





Youssouf SANÉ