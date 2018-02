Khalifa Sall : "Tous mes biens sont traçables" - adakar.com

Khalifa Sall : "Tous mes biens sont traçables" Publié le jeudi 8 fevrier 2018

© Jeune Afrique par Sylvain CHERKAOUI

Le maire de Dakar Khalifa Sall à l`Hôtel de Ville le 22 octobre 2014

La caution déposée par les avocats de Khalifa Sall présentait des irrégularités. À la barre, Khalifa Sall a reconnu que certains des biens versés au dossier de son cautionnement appartenaient bel et bien à des tiers.



"Moi, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à l'argent. Ce terrain de Niague (banlieue dakaroise), je l'ai acheté en 1984. C'est un bail. La maison de Sacré-Cœur, je l'ai acheté en 1985, la maison des Parcelles Assainies, je l'ai acheté à 250 000 F", confesse Khalifa Sall qui répondait aux questions d'un de ses conseils, Me Aliou Cissé.



"En plus de ces biens, j'ai trois comptes bancaires. Un compte Bnp Paris, un compte bancaire Bhs, un autre à la Bicis que j'ai depuis plus de 35 ans. Je n'ai pas de prête-nom. Tous mes biens sont traçables. Je peux vous dire quand et comment j'ai eu chaque bien que je possède", a lâché le maire de Dakar devant la barre du tribunal correctionnel.



Youssoupha Mine