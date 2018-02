Le président sénégalais entame une visite de travail en Mauritanie - adakar.com

News Politique Article Politique Le président sénégalais entame une visite de travail en Mauritanie Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président sénégalais Macky Sall est arrivé jeudi soir à Nouakchott pour une visite de travail de deux jours en Mauritanie, a-t-on constaté sur place à Nouakchott, la capitale mauritanienne.



M. Sall a été accueilli à l’aéroport international de Nouakchott Oummoutounsi par son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz accompagné du premier ministre Yahya Ould Hademine.





Généralement fraternelles et cordiales, les relations entre Nouakchott et Dakar ont été mises à l’épreuve après la mort, il y a une vingtaine de jours, d’un pêcheur sénégalais tué par les garde-côtes mauritaniens. Des manifestants en colère dans la ville de Saint-Louis du Sénégal ont réagi en pillant quelques boutiques de ressortissants mauritaniens.



Selon des observateurs, la présente visite de Macky Sall, intervenant d’ailleurs sur invitation d’Ould Abdel Aziz, devra permettre de régler définitivement et durablement le problème de licences de pêche accordées aux pêcheurs sénégalais dans les eaux mauritaniennes.



Dakar et Nouakchott tardent à s’accorder sur la signature de nouveaux accords de pêche depuis la suspension en 2015 de l'accord de pêche entre les deux Etats.



Les deux pays sont liés depuis 2001 par un accord de pêche qui est chaque année renouvelé. La renégociation débouche chaque année sur l'attribution de licences de pêche aux pêcheurs de Saint-Louis moyennant une contrepartie financière.



