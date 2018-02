Sénégal : Hausse de 3,3% de l’emploi salarié en décembre 2017 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Hausse de 3,3% de l’emploi salarié en décembre 2017 Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Tweet

L’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a enregistré une hausse de 3,3% au mois de décembre 2017,par rapport au mois précédent, a appris APA, auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Selon cette structure, la situation est liée à la bonne tenue des effectifs dans le secteur secondaire qui s’est accru de 6,4%.



Le nombre de salariés est en effet ressorti en hausses respectives de 6,7% et 5% dans les industries et les bâtiments et travaux public (BTP).



Par contre, l’emploi du secteur tertiaire s’est légèrement replié de 0,2%, en liaison avec les services (moins 1,2%).



Sur une base annuelle, l’emploi salarié du secteur moderne a progressé de 7,9% en décembre 2017.



Cette évolution est imputable à la bonne dynamique du nombre de salariés dans le secteur secondaire (plus 12,9%), précisément dans les industries (plus 10,2%) et les BTP (plus 29,7%).



Les effectifs du secteur tertiaire ont également augmenté de 2,6% durant la période sous revue.



Des créations nettes d’emplois sont en effet enregistrées aussi bien dans le commerce (plus 5,6%) que dans les services (plus 1,6%).



MS/of/APA