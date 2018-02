Macky Sall à Nouakchott pour discuter de pêche - adakar.com

Macky Sall à Nouakchott pour discuter de pêche Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Le Chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, est attendu ce jeudi dans l’après-midi à Nouakchott (Mauritanie) pour une visite d’Etat de 48 heures qui intervient dans un contexte de tensions entre Dakar et Nouakchott à la suite de la mort le lundi 29 janvier dernier d’un pêcheur sénégalais tués par des gardes côtes mauritaniens.



Selon la présidence sénégalaise, cette visite s’inscrit dans le cadre de "la volonté des deux chefs d’Etat de raffermir les relations anciennes et profondes entre les deux pays, fondées sur les liens historiques et culturels féconds et sur le brassage des deux peuples".



La visite du Président Sall intervient après une manifestation organisée le 29 janvier dans les rues de la ville de Saint-Louis, pour protester contre la mort d’un jeune pêcheur tué par balle par des garde-côtes mauritaniens, alors qu’il pêchait dans les eaux mauritaniennes.



Le président Sall avait annoncé sa visite en Mauritanie, samedi dernier lors de son déplacement à Saint Louis (Nord) en compagnie de son homologue français, Emmanuel Macron.



Sall a indiqué qu’il discutera avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz de la "question liée aux conditions d’exploitation des ressources halieutiques et aux conditions d’octroi des licences de pêche".



Dakar et Nouakchott tardent à s’accorder sur la signature de nouveaux accords de pêche depuis la suspension en 2015 de l'accord de pêche entre les deux Etats.



Les deux pays sont liés depuis 2001 par un accord de pêche qui est chaque année renouvelé. La renégociation débouche chaque année sur l'attribution de licences de pêche aux pêcheurs de Saint-Louis moyennant une contrepartie financière.



