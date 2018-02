Près de 105 milliards FCFA de financement de la Chine en faveur du Sénégal - adakar.com

Près de 105 milliards FCFA de financement de la Chine en faveur du Sénégal Publié le jeudi 8 fevrier 2018

L’ambassadeur de la Chine au Sénégal M. Zhang Xun,et le ministre sénégalais de l’économie, des finances et du plan M. Amadou Bâ ont conclu ce jeudi à Dakar trois accords de coopération économique d’un montant total de 104,800 milliards FCFA (environ 167,680 millions de dollars).



Le premier accord d’un montant de plus d’un milliard de francs CFA, est destiné au financement de la mission technique chinoise au Centre National Hospitalier d’Enfants de Diamniadio, à l’acquisition d’un lot de matériel de traduction simultanée au profit du Conseil économique, social et environnemental (CES) et au programme d’installation d’un système de télévision par satellite au niveau de 300 villages du Sénégal.



Quant au deuxième accord, il constitue une subvention d’un montant de 16,800 milliards FCFA, pour le financement notamment de l’étude et la réalisation du projet de fourniture d’équipements au profit du Centre Universitaire de Mesure et d’Analyse de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Le dernier accord signé concerne le financement du projet « Smart Sénégal » pour un montant de 87 milliards FCFA.



« Le projet Smart Sénégal qui est la suite du projet large bande du Sénégal ambitionne de résorber le déficit numérique et de faire du Sénégal un Hub sous régional, en Afrique de l’ouest, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’éducation, de la santé, du tourisme, en utilisant les TIC qui constituent un pilier essentiel du Plan Sénégal Emergent. », a expliqué le ministre des finances du Sénégal.



